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«Спиртовые реки»: в Казахстане жители воруют спирт после ДТП со спиртовозом 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Казахстанцы ведрами собирают спирт после аварии, в которой перевернулся спиртовоз, передает URA.ru.
Сообщается, что цистерна со спиртом пострадала в результате ДТП на трассе Алматы — Екатеринбург в Костанайской области.
Отмечается, что местные жители сразу прибыли к месту аварии.
"Спирт! Чистый спирт! Тут можно жить", — воскликнул один из прибывших.
Кроме того, местные жители, собирающие спирт, пошутили, что в Казахстане потекли "спиртовые реки" и пригласили всех к себе гости.
Ранее сообщалось, что на Урале депутата обвиняют в пьяном дебоше в морге.
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