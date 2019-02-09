Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье

Столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло в субботу на федеральной трассе "Кавказ" на территории Минераловодского городского округа в Ставропольском крае. В результате три человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

"На федеральной трассе "Кавказ" автомобиль BMW заехал под "Камаз"

Предварительно, три человека погибли и два пострадали (все из легкового автомобиля)", — говорится в сообщении, распространенном журналистам.

По данным ГИБДД, авария произошла около 12:30 мск. Груженый щебнем "Камаз" остановился в левой полосе на трехполосном участке дороги, чтобы совершить поворот. Водитель легкового автомобиля врезался в грузовик, иномарка в результате ДТП восстановлению не подлежит. Обстоятельства происшествия уточняются.