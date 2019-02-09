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Отец и 4-летняя дочь погибли в провалившейся в полынью машине
Вести.Ru
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ещё 8
3 часа назад
Фото: Jared Erondu / Unsplash
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В Старой Руссе Новгородской области погибли мужчина с 4-летней дочерью. Трагедия случилась на реке Полисть, когда водитель на "Ниве" попал в полынью. Машина ушла под лед.
Пока нашли только тело малышки, передает
ТАСС
.
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