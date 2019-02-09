Отец и 4-летняя дочь погибли в провалившейся в полынью машине

В Старой Руссе Новгородской области погибли мужчина с 4-летней дочерью. Трагедия случилась на реке Полисть, когда водитель на "Ниве" попал в полынью. Машина ушла под лед.