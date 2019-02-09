Российский военнослужащий погиб в ДТП в Абхазии

Российский военнослужащий погиб в Абхазии при столкновении легкового автомобиля с "КамАЗом" . Об этом сообщил ТАСС сотрудник МЧС Абхазии.

ДТП произошло в селе Приморское. "Информация о происшествии поступила в дежурную часть Гудаутского отделения МЧС… пришлось разрезать легковушку, чтобы вытащить погибшего. Как стало известно, в автомобиле LADA Priora был российский военный, машина которого столкнулась с грузовиком "КамАЗ", также принадлежащим российской военной базе", — сказал собеседник агентства.

Информацию о ДТП подтвердили и в МВД республики.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах Абхазии, военнослужащий "не справился с управлением на личном автомобиле, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом".