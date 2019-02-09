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Российский военнослужащий погиб в ДТП в Абхазии 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский военнослужащий погиб в Абхазии при столкновении легкового автомобиля с "КамАЗом". Об этом сообщил ТАСС сотрудник МЧС Абхазии.
ДТП произошло в селе Приморское. "Информация о происшествии поступила в дежурную часть Гудаутского отделения МЧС… пришлось разрезать легковушку, чтобы вытащить погибшего. Как стало известно, в автомобиле LADA Priora был российский военный, машина которого столкнулась с грузовиком "КамАЗ", также принадлежащим российской военной базе", — сказал собеседник агентства.
Информацию о ДТП подтвердили и в МВД республики.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах Абхазии, военнослужащий "не справился с управлением на личном автомобиле, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом".
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ДТП , Lada , Lada Priora , Камаз , МЧС , МВД
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