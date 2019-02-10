BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы

Известно, что еще пять пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Ульяновский водитель ехал ночью по городу и врезался в дом на полной скорости. Инцидент произошел сегодня, десятого февраля. В УМВД сообщают, мужчина не справился с управлением.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир 1993 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится на сайте ведомства.
Известно, что еще пять пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
В данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.