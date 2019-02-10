Водитель на BMW насмерть сбил пешехода на юге Москвы

Он добавил, что труп направлен в бюро судмедэкспертизы.

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