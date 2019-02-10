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Водитель на BMW насмерть сбил пешехода на юге Москвы 

РИАМО + ещё 1 1 час назад
Фото: riamo.ru
На улице 6-я Радиальная в столице водитель на BMW насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«Девятого февраля в 21:30 по адресу: улица 6-я Радиальная, дом 3, корпус10, неработающий мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем BMW Х5, следуя от улицы Липецкая в направлении улицы Подольских Курсантов, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода неизвестного мужчину на вид 40-45 лет, который от полученных травм скончался на месте», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что труп направлен в бюро судмедэкспертизы.
По данному факту следователь проводит проверку, заключил представитель пресс-службы.
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ДТП , BMW , МВД , РИАМО
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