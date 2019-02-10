Водитель протаранил «живой щит» во Владимире

Во Владимире водитель протаранил несколько машин, убегая от погони ДПС.
Во Владимире инспекторы ГИБДД на протяжении 100 километров преследовали автомобилиста-нарушителя по трассе М7.
Несмотря на требование инспекторов, нарушитель отказывался останавливать машину. За водителем велась погодя, однако догнать правонарушителя так и не удалось.
Тогда инспекторы ДПС соорудили «живой щит», выставив несколько десятков легковых автомобилей граждан «в шахматном порядке», что, как видно на опубликованных в Сети кадрах, не являлось преградой для водителя.
Протаранив несколько легковушек, он продолжил путь.
Как сообщают пользователи соцсетей, задержать машину удалось только через 25 километров после «живого щита».