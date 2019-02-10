Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире

Сотрудники ГИБДД соорудили «живот щит» для поимки автонарушителя

Во Владимире сотрудники ГИБДД устроили «живой щит» из автомобилей граждан во время многочасовой погони за нарушителем. В итоге дорожный дебошир протаранил несколько машин, причинив им вред. Предстоит проверка действий полицейских.

Во Владимире инспекторы ГИБДД почти 100 километров гнались за автомобилистом-нарушителем по трассе М7. В полиции говорят, что водитель не останавливался по требованию сотрудников госавтоинспекции, двигался на красные сигналы светофоров, несколько раз столкнулся с машинами, едущими навстречу, и совершал опасные маневры, «создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения».

Полицейские не стали стрелять по автомобилю нарушителя, поскольку он двигался в плотном транспортном потоке. Вместо этого на стационарном посту ГИБДД они перекрыли движение, расставив машины граждан в шахматном порядке. Это следует из видео, появившегося на Youtube

Автомобиль удалось остановить, но когда сотрудники полиции приблизились к нему, водитель резко возобновил движение. Позже нарушителя все же задержали. Пользователи соцсетей пишут, что это произошло через 25 километров после «живого щита».

«В 17:45 на 150 км. автодороги М — 7 «Волга» данный автомобиль был остановлен, а водитель был задержан. Им оказался житель г. Волгограда 1990 г.р., работающий водителем такси», — сообщает официальный сайт владимирского управления МВД.

Выяснилось, что водитель не был пьян, тест на наркотики также не дал результатов. Ранее мужчину неоднократно штрафовали за нарушения ПДД и даже лишали прав. Причина опасного поведения задержанного на дороге устанавливается.

Между тем, пострадали автомобили граждан, которые полицейские решили использовать в качестве «живого щита».