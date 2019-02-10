Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники ГИБДД соорудили «живот щит» для поимки автонарушителя 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Во Владимире сотрудники ГИБДД устроили «живой щит» из автомобилей граждан во время многочасовой погони за нарушителем. В итоге дорожный дебошир протаранил несколько машин, причинив им вред. Предстоит проверка действий полицейских.
Во Владимире инспекторы ГИБДД почти 100 километров гнались за автомобилистом-нарушителем по трассе М7. В полиции говорят, что водитель не останавливался по требованию сотрудников госавтоинспекции, двигался на красные сигналы светофоров, несколько раз столкнулся с машинами, едущими навстречу, и совершал опасные маневры, «создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения».
Полицейские не стали стрелять по автомобилю нарушителя, поскольку он двигался в плотном транспортном потоке. Вместо этого на стационарном посту ГИБДД они перекрыли движение, расставив машины граждан в шахматном порядке. Это следует из видео, появившегося на Youtube.
Автомобиль удалось остановить, но когда сотрудники полиции приблизились к нему, водитель резко возобновил движение. Позже нарушителя все же задержали. Пользователи соцсетей пишут, что это произошло через 25 километров после «живого щита».
«В 17:45 на 150 км. автодороги М — 7 «Волга» данный автомобиль был остановлен, а водитель был задержан. Им оказался житель г. Волгограда 1990 г.р., работающий водителем такси», — сообщает официальный сайт владимирского управления МВД.
Выяснилось, что водитель не был пьян, тест на наркотики также не дал результатов. Ранее мужчину неоднократно штрафовали за нарушения ПДД и даже лишали прав. Причина опасного поведения задержанного на дороге устанавливается.
Между тем, пострадали автомобили граждан, которые полицейские решили использовать в качестве «живого щита».
«В результате действий водителя 4 транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет. По данному факту руководством УМВД принято решение о проведении проверки, в ходе которой также будет дана оценка действиям сотрудников полиции», — говорят в полиции.
Комментарии46
ДТП , Видео , ГИБДД , МВД
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Встал и ушел: автобус снес пешехода в Кемерове
ДТП
Неадекватный пешеход атаковал авто, разбив зеркало
ДТП
Неспешная бабуля на скутере создала пробку
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение