Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром

Руководство МВД России приняло решение направить во Владимирскую область специальную комиссию, чтобы выяснить обстоятельства задержания водителя на трассе М-7 «Волга». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В числе прочего специалисты проанализируют показания очевидцев и дадут оценку действиям сотрудников ДПС в экстренной ситуации.

«В случае выявления фактов нарушения законодательства и ведомственных нормативных актов виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как уточняет «Комсомольская правда. Владимир», инцидент произошел в субботу, 9 февраля. Внимание инспекторов водитель привлек, выехав на встречную полосу и проехав на красный свет светофора. Останавливаться по требованию инспекторов он не стал, полицейские преследовали автомобиль по федеральной трассе.

По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцемдорогу решили перегородить «живым щитом». Но это не помогло остановить нарушителя: машина протаранила заграждение, сильно повредила одну из легковушек и поехала дальше. В итоге водителя удалось задержать, но полицейские преследовали его около ста километров, уточняет газета.

РЕН ТВ уточняет, что за рулем машины был таксист. На допросе он объявил, что ничего не помнит.

«Я помню только как поехал на АЗС после Гороховца, потом, как приковали к машине», — сказал он.

Похожий случай произошел Москве в 2010 году. Тогда сотрудники ГИБДД на участке МКАДа между Щелковским и Ярославским шоссе остановили несколько автомобилей и перегородили ими дорогу для того, чтобы задержать машину преступников. Иномарка, которую пытались остановить таким образом, протаранила «щит» и скрылась.

В итоге командир 1-го спецполка ДПС, подполковник милиции Александр Козлов лишился должности, а инспектор ГИБДД участвовавший в организации перекрытия получил год колонии.