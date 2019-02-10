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Три человека погибли в ДТП на Камчатке. Фото 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жертвами крупной аварии на трассе в районе административного центра Камчатского края города Петропавловска-Камчатского стали три человека. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
10 февраля на трассе Морской порт — аэропорт «Петропавловск-Камчатский» произошло столкновение трех автомобилей Nissan AD, Nissan Terrano Regulus и Toyota WiLL VS. В результате аварии погибли три человека — водитель и два пассажира Nissan AD.
Еще четыре человека были ранены. Они доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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