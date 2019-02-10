В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск

При аварии 17 пассажиров получили порезы и ссадины, медпомощь всем пострадавшим была оказана на месте.

В Гродненской области опрокинулся автобус, который ехал из Вильнюса в Минск. Об этом говорится на сайте областной Госавтоинспекции

Авария произошло в ночь на 10 февраля на 19-м километре дороги Гоза-Островец-Ошмяны. В автобусе было 38 человек.

«По предварительной информации, автобус марки Neoplan в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, далее на обочину, в результате чего оказался в кювете. Уже на минимальной скорости автобус лег на левую сторону», — говорится в сообщении.

Отмечается, на участке дороги, где произошло ДТП была хорошая видимость хорошей, на проезжей части не было наледи или снега.

При аварии 17 пассажиров получили порезы и ссадины, медпомощь всем пострадавшим была оказана на месте. Госпитализация никому не понадобилась. Пассажиров опрокинувшегося транспортного средства до конечного пункта довез дополнительный автобус.

На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники полиции. Водитель привлечен к административной ответственности.