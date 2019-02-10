Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск 

ТК «Звезда» 1 час назад
При аварии 17 пассажиров получили порезы и ссадины, медпомощь всем пострадавшим была оказана на месте.
В Гродненской области опрокинулся автобус, который ехал из Вильнюса в Минск. Об этом говорится на сайте областной Госавтоинспекции.
Авария произошло в ночь на 10 февраля на 19-м километре дороги Гоза-Островец-Ошмяны. В автобусе было 38 человек.
«По предварительной информации, автобус марки Neoplan в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, далее на обочину, в результате чего оказался в кювете. Уже на минимальной скорости автобус лег на левую сторону», — говорится в сообщении.
Отмечается, на участке дороги, где произошло ДТП была хорошая видимость хорошей, на проезжей части не было наледи или снега.
При аварии 17 пассажиров получили порезы и ссадины, медпомощь всем пострадавшим была оказана на месте. Госпитализация никому не понадобилась. Пассажиров опрокинувшегося транспортного средства до конечного пункта довез дополнительный автобус.
На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники полиции. Водитель привлечен к административной ответственности.
ТК «Звезда»: последние новости
В связи с сильными морозами в Сибири усилена работа по профилактике ДТП и обморожений Сотрудники ДПС гнались 100 км на нарушителем и устроили «живой щит» во Владимире BMW на полном ходу врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
Комментарии
ДТП , Видео , ГИБДД
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Водитель протаранил «живой щит» во Владимире
ДТП
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Встал и ушел: автобус снес пешехода в Кемерове
ДТП
Неадекватный пешеход атаковал авто, разбив зеркало
ДТП
Неспешная бабуля на скутере создала пробку
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение