В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС 

В Санкт-Петербурге водитель сбил сотрудника АЗС, скрываясь с заправки после того, как не заплатил за бензин. Об этом сообщает "Пятый канал".
Инцидент попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как к бензоколонке подъезжает зеленый автомобиль Audi. Водитель вышел из салона якобы заплатить за топливо. Через некоторое время он вернулся в машину и нажал педаль газа. Иномарка сорвалась с места и задела задней частью корпуса заправщика, который попытался перекрыть дорогу.
Сотрудники правоохранительных органов ищут водителя.