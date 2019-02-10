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В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС 

РИА Новости 2 часа назад
В Санкт-Петербурге водитель сбил сотрудника АЗС, скрываясь с заправки после того, как не заплатил за бензин. Об этом сообщает "Пятый канал".
Инцидент попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как к бензоколонке подъезжает зеленый автомобиль Audi. Водитель вышел из салона якобы заплатить за топливо. Через некоторое время он вернулся в машину и нажал педаль газа. Иномарка сорвалась с места и задела задней частью корпуса заправщика, который попытался перекрыть дорогу.
Сотрудники правоохранительных органов ищут водителя.
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