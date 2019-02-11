За остановку на «вафельнице» начнут штрафовать с марта

За задержку на разметке более чем на пять секунд грозит штраф в тысячу рублей. Первые камеры, отслеживающие нарушения, заработают на пересечении Садового кольца и Орликова переулка

В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на так называемой вафельной разметке при выезде на загруженный перекресток. Нарушения будут отслеживать сразу несколько камер с разных ракурсов. Съемка начнется, если машина простоит на перекрестке более пяти секунд. Нарушители рискуют получить штраф в тысячу рублей.

участник рабочей группы по разработке ГОСТов на комплексы автофиксации Григорий Шухман: Пока новую технологию будут тестировать на пересечении Садового кольца и Орликова переулка. Улучшит ли это пропускную способность, как заверяют столичные власти ? Скорее всего, наоборот, считает

— Когда все строго соблюдают правила, в итоге будет падать пропускная способность, потому что водители, которые раз-два получат штрафы на таких перекрестках, не захотят рисковать и могут просто дожидаться, пока за самим перекрестком не освободится место, достаточное для их машины, и только тогда проезжать его. Соответственно, будут заторы, потому что машины вместо того, чтобы проходить перекресток потоком, будут просачиваться по одной.

— Зачем это нововведение придумали?

— По большей части это нужно для того, чтобы было легче и водителям, и инспекторам при рассмотрении ориентиров. В границы перекрестка, как прописано в ПДД, запрещено заезжать, если впереди образовался затор, который не позволит перекресток покинуть. Когда нет «вафельницы», на изображении просто кусок асфальта, и непонятно, то ли заехал, то ли не заехал. С «вафельницей», с одной стороны, просто легче ориентироваться, водитель понимает, куда ему нельзя заезжать, если впереди затор, а инспектор, с другой стороны, видит, где остановился автомобиль и не уехал, когда загорелся красный.

Первая так называемая вафельная разметка появилась в порядке эксперимента на Велозаводской улице. Сейчас она есть уже на 103 столичных перекрестках.