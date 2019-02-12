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В Сочи блатной автохам избил безногого инвалида 

Ридус + ещё 6 12 февраля 2019
В Сочи автохам на «Мерседесе» подрезал и повредил автомобиль безногого инвалида. После этого он избил беспомощного водителя, и попытался забрать видеорегистратор. Прибывшие на место сотрудники полиции поприветствовали хулигана и отказались принимать к нему меры.
«6 января на объездной дороге по направлению в Адлер инвалид 1 группы Александр Камин двигался соблюдая все правила дорожного движения. В какой-то момент мужчина услышал как сзади ему сигналят — водитель другого автомобиля настойчиво требовал пропустить его вперед, однако в плотном потоке транспортного движения, у Александра такой возможности не было. Возможно, это и не понравилось Артуру Бурьянову — водителю мерседеса, ведь именно после этого он и начал демонстрировать опасную езду провоцируя ДТП», — сообщил канал Sochi24.tv.
В дальнейшее развитие событий было бы сложно поверить, если бы не запись с видеорегистратора Александра Камина. Поняв, что нарушение правил дорожного движения с его стороны оказалось записано, Бурьянов развернулся, заблокировал машину инвалида, разбил в ней стекло, и попытался забрать регистратор. Александр отдавать прибор отказался, и тогда Артур стал его бить и душить, а затем еще и распылил ему в глаза газовый баллончик.
В момент нападения Камин звонил в полицию, успел сообщить дежурной, где находится, и попросить о помощи. Тем не менее, сотрудники полиции прибыли лишь через 30 минут, поздоровались с Бурьяновым как с давним знакомым, и не стали принимать никаких мер.
«Приехали сотрудники ДПС и я видел как они за руку поздоровались как будто они знакомы. Я им говорю: «Почему Вы стоите и бездействуете! Задержите его, он начал избивать меня!» А они стояли как ни в чем не бывало, просто выслушивали. А он бегал вокруг машины, матерясь на них, на всех матерясь — ему было все равно», — рассказал Александр.
Это подтверждает свидетель — таксист Евгений Микулин, ставший свидетелем дорожного конфликта. Микулин считает, что Бурьянов был пьян, и эту важную деталь инцидента полицейские тоже не зафиксировали.
Помощь инвалиду оказали его друзья, прибывшие на место ДТП. Они вызвали скорую, а в больнице у Александра зафиксировали травмы — химический ожог глаз, следы от удушения, множественные гематомы, рассечение лобной части головы и нижнего века глаза, а также сотрясение мозга.
Журналисты связались с Артуром Бурьяновым и взяли у него комментарий. «Да не бил я никого. Он, наверно, был такой избитый изначально. Стекло разбил — спору нет. А где он там поцарапался или порезался, это его личные проблемы!», — заявил Бурьянов.
Благодаря общественному резонансу замять дело не получилось: по данным Sochi24.tv, в полиции все же возбудили уголовное дело и начали проверку в отношении сотрудников ДПС.
Ранее СМИ рассказывали о том, как в Москве дорожный конфликт с участием сотрудника ФСО обернулся уголовным делом против вспыльчивого водителя, которому не удалось беспрепятственно выехать из двора своего дома на Ленинском проспекте.
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