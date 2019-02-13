Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два человека погибли в ДТП на Каширском шоссе 

Москва24 + ещё 21 15 часов назад
Фото: m24.ru
В результате ДТП на Каширском шоссе погибли два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
Авария произошла ранним утром в среду, 13 февраля, на 52-ом километре шоссе. Столкнулись легковой автомобиль Great Wall и грузовик Scania. По информации полиции, оба погибших находились в легковой машине.
Ранее в Центре организации дорожного движения попросили москвичей пересесть на общественный транспорт. В среду, 13 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается неустойчивая погода. Во второй половине дня температура понизится и на дорогах образуется гололедица. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.
Москва24: последние новости
Поезд сбил двух подростков на Савеловском направлении МЖД На востоке Москвы машина упала в реку Яузу Россияне присоединились к флешмобу #frozenpants
ДТП , МВД , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение