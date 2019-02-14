Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Tesla Model X «сбежала» с дороги из-за сбоя автопилота 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Водитель Tesla Model X утверждает, что его автомобиль самостоятельно свернул с автомагистрали и попал в ДТП из-за проблем с автопилотом.
Водитель сообщил о случае полиции, он рассказал, что не смог справиться с полуавтономной системой вождения. Власти не стали обвинять водителя в каких-либо нарушениях, также не сказали почему водитель решил, что автопилот неисправен.
«Мне удалось немного сгладить вход в поворот и избежать столкновения с дорожным знаком в последнюю минуту», — Картерс рассказал Gothamist.
Автомобиль не поехал прямо, а спустился в центр, хотя такой маршрут не был запланировал. После он направился к проезжей части и ударил несколько объектов, которые располагались на обочине. Как заявляет владелец автомобиля, после того как он понял, что машина едет в абсолютно другом направлении, он несколько раз пытался самостоятельно направит машину, но попытки были неудачными.
Получив информацию об инциденте, Tesla дала свой ответ, в котором говорилось о том, что не было ни одного зарегистрированного случая, в котором автопилот не смог бы отключиться.
Пресс-служба компании говорит, что в Tesla главным приоритетом является безопасность. Специалисты просят клиентов быть предельно внимательными и следовать всем инструкциям. Также они говорят о том, что водитель должен быть готов взять управление в свои руки в любой момент.
Компания, скорее всего, проанализирует данные из аварийной Model X, чтобы определить причину аварии.
Помните даже, если автопилот совершит ошибку в результате которой произойдет ДТП водитель транспортного средства все равно несет ответственность за случившееся.
Car.ru: последние новости
Сотрудники ГИБДД Владимировской области сопровождали VIP-автомобиль, чем вызвали недовольство водителей Сотрудники ГИБДД Владимировской области соорудили "живой щит" из автомобилей Как парковаться задним ходом при отсутствии парктроника или камеры заднего вида
Комментарии
ДТП , Tesla Model X , Tesla
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение