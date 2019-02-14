Tesla Model X «сбежала» с дороги из-за сбоя автопилота

Водитель Tesla Model X утверждает, что его автомобиль самостоятельно свернул с автомагистрали и попал в ДТП из-за проблем с автопилотом.

Водитель сообщил о случае полиции, он рассказал, что не смог справиться с полуавтономной системой вождения. Власти не стали обвинять водителя в каких-либо нарушениях, также не сказали почему водитель решил, что автопилот неисправен.

«Мне удалось немного сгладить вход в поворот и избежать столкновения с дорожным знаком в последнюю минуту», — Картерс рассказал Gothamist.

Автомобиль не поехал прямо, а спустился в центр, хотя такой маршрут не был запланировал. После он направился к проезжей части и ударил несколько объектов, которые располагались на обочине. Как заявляет владелец автомобиля, после того как он понял, что машина едет в абсолютно другом направлении, он несколько раз пытался самостоятельно направит машину, но попытки были неудачными.

Получив информацию об инциденте, Tesla дала свой ответ, в котором говорилось о том, что не было ни одного зарегистрированного случая, в котором автопилот не смог бы отключиться.

Пресс-служба компании говорит, что в Tesla главным приоритетом является безопасность. Специалисты просят клиентов быть предельно внимательными и следовать всем инструкциям. Также они говорят о том, что водитель должен быть готов взять управление в свои руки в любой момент.

Компания, скорее всего, проанализирует данные из аварийной Model X, чтобы определить причину аварии.

Помните даже, если автопилот совершит ошибку в результате которой произойдет ДТП водитель транспортного средства все равно несет ответственность за случившееся.