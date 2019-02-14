Московский водитель помешал трамваям и был проклят

Столичный водитель «посадил» автомобиль на трамвайных путях и разгневал пассажиров общественного транспорта, пишет Telegram-канал «Московские новости» в четверг, 14 февраля.

На подборке снимков виден автомобиль, застрявший на путях и преградивший дорогу трамваю.

«Проходящие мимо пассажиры шли пешком и проклинали водителя, ведь транспорт стоял больше часа», — говорится в подписи к фотографиям.

По данным авторов публикации, на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и служба эвакуации. Автомобиль убрали с путей. О причинах произошедшего не сообщается.

В декабре прошлого года семья из подмосковного Красногорска провела ночь в подземном паркинге ТЦ «Ривьера» на Автозаводской улице, застряв из-за шлагбаума, который опустился между машиной и прицепом. Машину не выпускали в связи с тем, что повреждения должны зафиксировать сотрудники ДПС. Однако патрульные ехали на место инцидента более семи часов, хотя администрация ТЦ звонила в ДПС семь раз.