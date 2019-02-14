Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московский водитель помешал трамваям и был проклят 

Мослента 1 час назад
Фото: «Московские новости» / Telegram
Столичный водитель «посадил» автомобиль на трамвайных путях и разгневал пассажиров общественного транспорта, пишет Telegram-канал «Московские новости» в четверг, 14 февраля.
На подборке снимков виден автомобиль, застрявший на путях и преградивший дорогу трамваю.
«Проходящие мимо пассажиры шли пешком и проклинали водителя, ведь транспорт стоял больше часа», — говорится в подписи к фотографиям.
По данным авторов публикации, на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и служба эвакуации. Автомобиль убрали с путей. О причинах произошедшего не сообщается.
В декабре прошлого года семья из подмосковного Красногорска провела ночь в подземном паркинге ТЦ «Ривьера» на Автозаводской улице, застряв из-за шлагбаума, который опустился между машиной и прицепом. Машину не выпускали в связи с тем, что повреждения должны зафиксировать сотрудники ДПС. Однако патрульные ехали на место инцидента более семи часов, хотя администрация ТЦ звонила в ДПС семь раз.
Мослента: последние новости
Коммунальщики с матрасами уберегли машину москвича Москвичи массово побросали свои машины Толкающих автобус москвичей сняли на видео
Комментарии24
ДТП , ГИБДД
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение