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4 погибших — это норма: в Москве снижается аварийность 

Автовести 1 час назад
Фото: © Влад Бахман, АвтоВести
Столичное ГИБДД отмечает заметное снижение числа ДТП по наиболее часто встречающимся причинам. Однако, заявляя о достижении "нормативного" количества погибших в авариях, высказывается в поддержку снижения порога максимальной скорости.
Положительную динамику в сфере аварийности на столичных дорогах отметил глава столичного ГИБДД Виктор Коваленко. В интервью "Российской газете" он заявил, что в прошлом году в Москве число погибших в ДТП составило в среднем 3,67 человека на 100 000 жителей. По его словам, усилия различных ведомств по повышению дорожной безопасности уже в 2018 году привели к достижению показателя, которого согласно Стратегии безопасности требовалось добиться лишь к 2024 году.
При этом, по словам Коваленко, количество ДТП в Москве планомерно снижается и по отдельным категориям. Например, число аварий с участием нетрезвых водителей сократилось на 38%, ДТП по причине несоблюдения требований знаков и разметки стало меньше на 46%, а из-за превышения скорости — на 13,5%. Правда, наезжать на пешеходов стали меньше лишь на 4%.
Как заявил глава столичного ГИБДД, он лично "всячески поддерживает снижение скоростного режима в городе" по причине того, что с ростом скорости у водителя заметно сужается угол зрения, а это непосредственно влияет на вероятность попадания в аварию.
"Зачастую, если почитать объяснения, которые пишут водители при наездах на пешеходов, в них говорится: пешеход выскочил ниоткуда, я его не видел. Он и не мог его видеть, потому что угол зрения не позволил ему видеть обочину", — пояснил Виктор Коваленко.
К слову, по официальной статистике, в Москве в прошлом году камерами автоматической фиксации было зарегистрировано почти 16 млн случаев превышения скорости — это больше половины всех нарушений.
Кроме того, чиновник отметил, что столичная ГИБДД уже готовится к вступлению в силу нового порядка регистрации легковых автомобилей, когда ведомство будет не выдавать номерные знаки, а лишь назначать их. По словам Коваленко, дефицита номеров в Москве ожидать не стоит, так как благодаря усилиям ведомства в столице создан определенный запас, которого хватит как минимум на два месяца работы.
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ДТП , Виктор Коваленко , ГИБДД , "Российская газета"
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