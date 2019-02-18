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Эксперты назвали самый популярный автомобиль в Москве 

Рамблер + ещё 18 12 часов назад
Фото: РИА Новости
«Киа Рио» — самый популярный в Москве новый легковой автомобиль, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».
Согласно им, в январе 2019 года в столице было куплено чуть больше 12 тысяч новых легковых автомобилей. 611 из них были «Киа Рио».
Вторым по продажам стал «Фольксваген Поло» (563 экземпляра), третьим — Хендай Крета (461), четвертой — «Шкода Октавия» (382), а пятым — «Хендай Солярис» (370).
Места с шестого по 10-е заняли «Тойота Камри» (339 экземпляров), «Ниссан Х-Трейл» (310), «Фольксваген Тигуан» (301), «Шкода Кодиак» (276) и «Киа Спортейдж» (263).
В январе нынешнего года по сравнению с январем 2018-го выросли продажи лишь четырех моделей из топ-10: «Камри» — на 9%, «Октавии» — на 15%, «Поло» — на 28%, а «Кодиака» — сразу на 194%.
Сильнее других упали январские продажи модели «Спортейдж» — на 38%. Продажи «Рио» стали меньше на 35%, «Креты» — на 12%, «Соляриса» — на 26%, «Х-Трейла» — на 6%, а «Тигуана» — на 1%.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Nissan , Kia , Toyota , Volkswagen , Skoda
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