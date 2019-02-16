Момент падения легковушки с набережной в Петербурге попал на видео

Камера наблюдения запечатлела момент ЧП с участием легкового автомобиля, произошедшего в ночь на минувшую пятницу, 15 февраля, в Санкт-Петербурге.

Водитель Hyundai по неустановленной пока причине не справился с управлением и пробил ограждение на набережной реки Мойки, после чего транспортное средство упало вниз.

К счастью для 34-летнего мужчины, находившегося за рулем, его машина не улетела слишком далеко — она уперлась носом в лед и "облокотилась" на берег, застыв в таком положении.

В результате инцидента у знаменитого Поцелуева моста никто не пострадал.