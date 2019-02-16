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Момент падения легковушки с набережной в Петербурге попал на видео 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: кадр видео
Камера наблюдения запечатлела момент ЧП с участием легкового автомобиля, произошедшего в ночь на минувшую пятницу, 15 февраля, в Санкт-Петербурге.
Водитель Hyundai по неустановленной пока причине не справился с управлением и пробил ограждение на набережной реки Мойки, после чего транспортное средство упало вниз.
К счастью для 34-летнего мужчины, находившегося за рулем, его машина не улетела слишком далеко — она уперлась носом в лед и "облокотилась" на берег, застыв в таком положении.
В результате инцидента у знаменитого Поцелуева моста никто не пострадал.
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