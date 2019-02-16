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Массовое ДТП в Свердловской области попало на видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Первую помощь пострадавшим в аварии оказывали проезжающие мимо автомобилисты.
Один человек погиб и еще трое получили травмы в результате массового ДТП, произошедшего на 203-м километре Серовского тракта. Там столкнулись сразу пять автомобилей, включая грузовую «Газель».
По данным ГИБДД водитель одного из автомобилей пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с другим участником дорожного движения.
Машины разбросал по трассе, где они успели зацепить еще несколько легковушек.
«На месте ДТП первую помощь пострадавшим оказали водитель и пассажиры проезжающего мимо рейсового автобуса, а также водитель грузового транспортного средства», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В результате аварии на месте погибла 62-летняя женщина. Остальных пострадавших доставили в ближайшие больничные пункты.
На месте трагедии работают инспекторы ГИБДД, которым предстоит установить истинную причину произошедшего.
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