Массовое ДТП в Свердловской области попало на видео

Первую помощь пострадавшим в аварии оказывали проезжающие мимо автомобилисты.

Один человек погиб и еще трое получили травмы в результате массового ДТП, произошедшего на 203-м километре Серовского тракта. Там столкнулись сразу пять автомобилей, включая грузовую «Газель».

По данным ГИБДД водитель одного из автомобилей пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с другим участником дорожного движения.

Машины разбросал по трассе, где они успели зацепить еще несколько легковушек.

«На месте ДТП первую помощь пострадавшим оказали водитель и пассажиры проезжающего мимо рейсового автобуса, а также водитель грузового транспортного средства», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии на месте погибла 62-летняя женщина. Остальных пострадавших доставили в ближайшие больничные пункты.

На месте трагедии работают инспекторы ГИБДД, которым предстоит установить истинную причину произошедшего.