Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи полицейский задавил девочку на пешеходном переходе и скрылся 

РИА Новости + ещё 20 31 минуту назад
Фото: кадр из видео
Сотрудник полиции сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи и скрылся с места ДТП, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю
По версии следствия, вечером в субботу 26-летний сотрудник ППС ехал на своем автомобиле Hundai Accent по улице Каспийской в Адлерском районе. Приближаясь к остановке общественного транспорта, он не снизил скорость и не уступил дорогу 10-летней девочке, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате водитель допустил наезд на ребенка. Девочка была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, в тот же день она скончалась. После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, для его поисков был введен план "перехват". Между тем, подозреваемый самостоятельно явился в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека". В настоящее время мужчина находится под стражей.
"Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
Последние новости
Заявления США Мюнхен встретил гробовым молчанием Что происходит с подарками после съемок "Поля чудес" Шведские исследователи рассказали про явление, убившее группу Дятлова
Комментарии5
ДТП , СКР , МВД
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
«Кортеж» Путина показали изнутри
Автоновости
Упавшая бетономешалка сделала из седана кабриолет
ДТП
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение