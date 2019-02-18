Сотрудник полиции сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи и скрылся с места ДТП, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю
По версии следствия, вечером в субботу 26-летний сотрудник ППС ехал на своем автомобиле Hundai Accent по улице Каспийской в Адлерском районе. Приближаясь к остановке общественного транспорта, он не снизил скорость и не уступил дорогу 10-летней девочке, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате водитель допустил наезд на ребенка. Девочка была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, в тот же день она скончалась. После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, для его поисков был введен план "перехват". Между тем, подозреваемый самостоятельно явился в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека". В настоящее время мужчина находится под стражей.
"Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.