В Сочи полицейский задавил девочку на пешеходном переходе и скрылся

Сотрудник полиции сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи и скрылся с места ДТП, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю

По версии следствия, вечером в субботу 26-летний сотрудник ППС ехал на своем автомобиле Hundai Accent по улице Каспийской в Адлерском районе. Приближаясь к остановке общественного транспорта, он не снизил скорость и не уступил дорогу 10-летней девочке, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате водитель допустил наезд на ребенка. Девочка была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, в тот же день она скончалась. После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, для его поисков был введен план "перехват". Между тем, подозреваемый самостоятельно явился в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека". В настоящее время мужчина находится под стражей.