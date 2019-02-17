Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цепная реакция: 47 машин столкнулись в массовом ДТП в США 

ТК «Звезда» + ещё 3 8 часов назад
Фото: MSHPTrooperA, twiter
По данным местной полиции, в результате ЧП есть погибший.
Массовое ДТП с участием 47 автомобилей произошло в американском штате Миссури. Инцидент произошел по причине сложных погодных условий, а именно — снегопада.
Как уточняется в сообщении управления полиции штата, в результате ЧП погиб один человек, еще несколько пострадало.
Кадры с места аварии были опубликовано в социальной сети Twitter — на ролике видно, как машины одна за другой буквально «втыкаются» в автомобили, которые уже стоят на трассе после ДТП.
Также известно, что движение на участке было полностью заблокировано в одном направлении, а всех водителей отправляли в объезд. Спасателям удалось расчистить дорогу лишь через несколько часов.
ТК «Звезда»: последние новости
Участница шоу «Голос» сбила насмерть человека на Ленинградском шоссе «Живой щит»: СК опубликовал кадры погони на трассе М-7 Упавший с грузовика контейнер раздавил легковой автомобиль на трассе в Новороссийске
ДТП
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение