Цепная реакция: 47 машин столкнулись в массовом ДТП в США

По данным местной полиции, в результате ЧП есть погибший.

Массовое ДТП с участием 47 автомобилей произошло в американском штате Миссури. Инцидент произошел по причине сложных погодных условий, а именно — снегопада.

Как уточняется в сообщении управления полиции штата, в результате ЧП погиб один человек, еще несколько пострадало.

Кадры с места аварии были опубликовано в социальной сети Twitter — на ролике видно, как машины одна за другой буквально «втыкаются» в автомобили, которые уже стоят на трассе после ДТП.

Также известно, что движение на участке было полностью заблокировано в одном направлении, а всех водителей отправляли в объезд. Спасателям удалось расчистить дорогу лишь через несколько часов.