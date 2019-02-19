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Автобус опрокинулся после ДТП в Башкирии 

ТАСС + ещё 12 3 часа назад
Фото: пресс-служба ГИБДД республики
Автобус опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем в городе Стерлитамак в Башкирии, один человек обратился за медицинской помощью. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой управления ГИБДД по региону.
"В Стерлитамаке на пересечении улицы Волочаевской и проспекта Ленина столкнулись легковая Toyota Ist и автобус "Луидор" 34-го маршрута. После столкновения автобус опрокинулся. По имеющимся данным, один из пассажиров обратился за медпомощью" — говорится в сообщении.
Авария произошла около 04:00 мск, легковым автомобилем управляла 56-летняя женщина, начато разбирательство, добавили в ведомстве.
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ДТП , Toyota Ist , Toyota , ГИБДД
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