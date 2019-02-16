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Водителям без гаражей могут запретить покупать машины 

Газета.Ru + ещё 2 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Россиянам могут запретить приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места, сообщает URA.ru.
Обсуждение такой инициативы ведется в Госдуме.
"Во многих городах дворы превратились в паркинги, автомобили стоят повсюду — даже между качелями и песочницами, где играют дети. Местные депутаты получают пачку запросов от населения. В некоторых случаях конфликты перерастают в настоящие войны", — говорится в сообщении.
Член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов подтвердил наличие проблемы и необходимость ее решения.
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