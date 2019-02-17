Под Кемерово в ДТП с автобусом погибли два человека

В результате дорожной аварии на трассе в Кемеровской области два человека погибли, трое получили травмы. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на четвертом километре трассы Кемерово — Анжеро-Судженск.

По предварительной информации, водитель Opel Astra не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения погибли водитель и пассажир иномарки. Травмы различной степени тяжести получили три пассажира автобуса, пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Им предстоит выяснить, что стало причиной ДТП и могли ли повлиять на дорожную ситуацию погодные условия.