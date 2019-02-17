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Под Кемерово в ДТП с автобусом погибли два человека 

Москва24 + ещё 2 7 часов назад
Фото: vk.com/chplk
В результате дорожной аварии на трассе в Кемеровской области два человека погибли, трое получили травмы. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Авария произошла на четвертом километре трассы Кемерово — Анжеро-Судженск.
По предварительной информации, водитель Opel Astra не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения погибли водитель и пассажир иномарки. Травмы различной степени тяжести получили три пассажира автобуса, пострадавших госпитализировали.
На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Им предстоит выяснить, что стало причиной ДТП и могли ли повлиять на дорожную ситуацию погодные условия.
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ДТП , Opel Astra , Opel
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