Ребенок погиб в ДТП в Чувашии 

Ребенок погиб в результате ДТП в Чувашии, еще два человека получили травмы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
Авария произошла примерно в 15:50 мск на Алатырском шоссе в Чебоксарах. "По предварительным данным, автомобиль LADA Largus столкнулся с Volkswagen. В автоаварии погиб 8-летний ребенок, два человека получили серьезные травмы, они были доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства аварии выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа", — сказал собеседник агентства.