Ребенок погиб в ДТП в Чувашии

ТАСС: последние новости

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении двух легковых машин под Тверью

Во Владимирской области завели дело в отношении водителя после инцидента с "живым щитом"

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