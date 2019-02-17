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Ребенок погиб в ДТП в Чувашии 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Ребенок погиб в результате ДТП в Чувашии, еще два человека получили травмы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
Авария произошла примерно в 15:50 мск на Алатырском шоссе в Чебоксарах. "По предварительным данным, автомобиль LADA Largus столкнулся с Volkswagen. В автоаварии погиб 8-летний ребенок, два человека получили серьезные травмы, они были доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства аварии выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа", — сказал собеседник агентства.
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ДТП , Lada Largus , Lada , Volkswagen , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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