Что проверить в автомобиле после долгого «простоя»?

Каждый ответственный водитель знает насколько важно регулярно выполнять диагностические действия со своим автомобилем.

При этом, проводить диагностику нужно вне зависимости от того, стояла ли машина в гараже, или активно эксплуатировалась. Тщательный осмотр всех деталей поможет водителю избежать возникновения поломок во время движения.

Осматривая автомобиль внешне нужно обратить внимание на покрышки, которые должны быть целыми. Также нужно заглянуть под днище машины, для того, чтобы убедится в отсутствии масляных и мокрых пятен. При обнаружение подобных неприятных явлений необходимо незамедлительно выполнить соответствующий ремонт автомобиля.

Под капотом необходимо регулярно проверять уровень масла, находящегося в двигателе. Также нужно проверить и уровень жидкостей, которые находятся в других системах машины. В случае, если емкости пустые, значит произошла утечка, которую стоит устранить перед началом движения, во избежании других более серьезных поломок.

Клемы аккумулятора должны быть без различных окислений. Чаще всего проблема появляется после долгого простоя автомобиля. При ее возникновении просто прочистите элементы. После длительного простоя машины важно прокачать бензонасос вручную до характерного звука поступающей жидкости.