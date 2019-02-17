Вредные привычки сказывающиеся на техническом состояние автомобиля

Специалисты автомобильных центров утверждают, что зачастую причиной поломок в машинах становятся банальные нюансы, которые водители не замечают, не правильно эксплуатируя свой транспорт.

Одним из главных факторов, который способствует быстрому выходу из строя машины, является безразличие владельцев. Завелась? Едет? Что еще нужно! При этом, многие детали авто могут быть неисправны и работать не так, как положено. Только своевременное проведение диагностических действий, поможет водителям точно знать, все ли детали машины находятся в исправном состоянии.

Еще одним показателем, который влияет на работу автомобиля становится несвоевременная смена масла. Опытные водители знают, что слушать производителей, которые советуют менять жидкость раз в 10-15 тысяч километров, не стоит. Замена масла полностью зависит от того, в каких условиях и как именно эксплуатируется автомобиль.

Все чаще встречается такая проблема, как взрывное сгорание топливно-воздушной смеси, или детонация. Происходит данная поломка из-за того, что водители в целях экономии заправляются низкокачественным топливом. Более того, при использовании бензина с низким октановым числом происходит ускоренный износ элементов кривошипно-шатунного механизма.

Банальной ошибкой становится эксплуатация автомобиля с не прогретым двигателем. Силовой агрегат просто не может справится с возлагаемыми на него нагрузками, которые приводят к возникновению различных поломок. Специалисты рекомендуют подождать не менее пяти минут, и только потом начинать полноценное движение.

Автоматические коробки передач служат продолжительный период времени. Но, только не у водителей, которые любят резко стартовать и также резко останавливаться, заставляя коробку работать в критическом режиме.

Важно учитывать и то, что подвеска каждого автомобиля не любит дорожную грязь и удары, которые происходят во время быстрой езды. Чаще всего из строя выходят амортизаторы. Но, при этом, важно понимать, что подвеска представляет собой сложную систему, в которой все взаимосвязано.