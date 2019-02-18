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Упавшая бетономешалка сделала из седана кабриолет 

Рамблер 2 часа назад
В Китае произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в котором лишь чудом никто не пострадал. Последствия инцидента на автотрассе в провинции Хубэй запечатлели очевидцы. По словам людей, бетономешалка двигалась по дороге, но водитель не смог вписаться в поворот, из-за чего мощная грузовая машина опрокинулась на стоящий на дороге легковой автомобиль. Водитель, находившийся в седане, умудрился за считанные мгновенья укрыться на полу и не получил травм. Сама же машина после ДТП оказалась искорёженной и сплющенной. Устроивший катастрофу водитель бетономешалки уже задержан полицейскими, которые выясняют причину происшествия.
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