Упавшая бетономешалка сделала из седана кабриолет

В Китае произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в котором лишь чудом никто не пострадал. Последствия инцидента на автотрассе в провинции Хубэй запечатлели очевидцы. По словам людей, бетономешалка двигалась по дороге, но водитель не смог вписаться в поворот, из-за чего мощная грузовая машина опрокинулась на стоящий на дороге легковой автомобиль. Водитель, находившийся в седане, умудрился за считанные мгновенья укрыться на полу и не получил травм. Сама же машина после ДТП оказалась искорёженной и сплющенной. Устроивший катастрофу водитель бетономешалки уже задержан полицейскими, которые выясняют причину происшествия.