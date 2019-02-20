В Челябинской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, в том числе 4-летний ребенок, при столкновении двух автомобилей ВАЗ на трассе в Троицком районе Челябинской области, сообщила в среду пресс-служба УГИБДД по региону.

По данным УГИБДД, ДТП произошло 19 февраля в 16.15 (14.15 мск) на 4 километре автодороги Троицк — Степное — Плодосовхоз в Троицком районе. Восемнадцатилетний водитель, управляя "ВАЗ-21124", по предварительным данным, в условиях снегопада и метели, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд на данном участке дороги разрешен), где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-213100" под управлением мужчины 69 лет.

"В результате ДТП водитель "ВАЗ-21124" скончался на месте происшествия, водитель "ВАЗ-213100" скончался в медучреждении, его пассажиры — 4-летний ребенок скончался при транспортировке в медучреждение, 63-летняя женщина была госпитализирована", — говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции проводится расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, уточняется в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что все участники ДТП жители Троицкого района.