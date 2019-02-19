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Во Владивостоке умерли мать и ребенок, которых водитель сбил на тротуаре 

РИА Новости + ещё 14 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Мать и ребенок, которых водитель автомобиля во Владивостоке сбил на тротуаре и скрылся с места ДТП, скончались в больнице, сообщила РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова.
Ранее полиция сообщила, что водитель Volvo не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил семью из трех человек, в том числе ребенка 2017 года рождения. Водителя ищут, ведется проверка.
"В больницу врачами скорой медицинской помощи вчера была доставлена семья — супруги и малолетний ребенок, пострадавшие в ДТП. Оперативно была собрана бригада нейрохирургов, которые до последнего боролась за жизнь пациентов. Но травмы, полученные в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Женщина и ребенок скончались от полученных травм в больнице", — сказала собеседница.
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ДТП , Volvo , Ксения Гусенцова , РИА Новости
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