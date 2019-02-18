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Сбившую насмерть водителя такси участницу шоу «Голос» отпустили 

Рамблер 4 часа назад
Фото: соцсети
Участница музыкального шоу «Голос» Юлия Райнер, которая несколько дней назад совершила смертельный наезд на пешехода, была отпущена под подписку о невыезде.
Как сообщает ТАСС, девушку допросили в полиции. В дальнейшем будет вестись разбирательство всех причин произошедшего.
В пресс-службе управления ГИБДД Москвы рассказали о времени и месте ДТП. Всё произошло 16 февраля на Ленинградском проспект. Юлия Райнер была за рулем элитной иномарки.
Как выяснилось, пешеход, которого сбила певица, оказалась водителем такси. Он остановился на дороге для того, чтобы устранить неполадки в моторе.
Отметим, что Райнер не стала отрицать свою вину и подтвердила, что стала участницей ДТП.
ДТП , ГИБДД
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