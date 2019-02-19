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В Индии грузовик наехал на свадебную процессию 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 13 человек погибли и еще 15 получили ранения и травмы в северном штате Раджастхан, когда грузовик наехал на свадебную процессию поздно вечером в понедельник. Как сообщает во вторник телеканал ND-TV, трагедия произошла на шоссе в округе Пратапгарх в 417 км от столицы штата Джайпура.
По этим данным, грузовик на полной скорости налетел на торжественную процессию, направлявшуюся на свадьбу с музыкой и танцами. Среди пострадавших невеста, которая находится в тяжелом состоянии.
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
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