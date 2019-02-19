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Три большегруза провалились под наледь в Якутии 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: nvk-online.ru
В реке Тумара в Якутии были обнаружены три грузовых автомобиля марки «Урал».
Три грузовые машины при переходе через речку Тумара провалились под лед на участке автозимника Сегян Кюель — Себян Кюель в Кобяйском районе Якутии.
«Три грузовые машины "Урал" провалились под лед при попытке пересечь горную речку Тумара в Кобяйском районе. Один из грузовиков подняли на поверхность», — сказано в сообщении районного комитета охраны природы.
Как пишет ТАСС, специалисты отобрали пробы воды, содержание нефтепродуктов превысило норму в 2,5 раза. Сами большегрузы перевозили гашеную известь, она в результате происшествия не попала в воду реки.
Отмечается, что грузовики провалились под наледь, незамерзающий участок горной реки, а инцидент случился в начале февраля, но инспекторы смогли добраться на место происшествия только 18 февраля.
В отношении АО «Прогноз», ООО «ОВВ Даймондс Холдинг» (владельца груза и перевозчика) возбуждено административное производство.
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ДТП , ИТАР-ТАСС
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