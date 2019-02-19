Три большегруза провалились под наледь в Якутии

В реке Тумара в Якутии были обнаружены три грузовых автомобиля марки «Урал».

Три грузовые машины при переходе через речку Тумара провалились под лед на участке автозимника Сегян Кюель — Себян Кюель в Кобяйском районе Якутии.

«Три грузовые машины "Урал" провалились под лед при попытке пересечь горную речку Тумара в Кобяйском районе. Один из грузовиков подняли на поверхность», — сказано в сообщении районного комитета охраны природы.

Как пишет ТАСС , специалисты отобрали пробы воды, содержание нефтепродуктов превысило норму в 2,5 раза. Сами большегрузы перевозили гашеную известь, она в результате происшествия не попала в воду реки.

Отмечается, что грузовики провалились под наледь, незамерзающий участок горной реки, а инцидент случился в начале февраля, но инспекторы смогли добраться на место происшествия только 18 февраля.

В отношении АО «Прогноз», ООО «ОВВ Даймондс Холдинг» (владельца груза и перевозчика) возбуждено административное производство.