Зеки вытащили малышку из заблокированного авто

В день святого Валентина жительница Флориды Шэдоу Лэнтри и её супруг попали в неприятную ситуацию. Оба вышли из машины, а годовалая дочь Даллас осталась внутри в детском кресле. Муж кинул ключи от авто на переднее сиденье и закрыл дверь, но сделал это слишком резко, так что замки заблокировались. Родители поняли, что теперь Даллас в ловушке. На улице было достаточно жарко, чтобы в течение получаса температура в авто серьёзно поднялась. Поначалу муж Шэдоу хотел разбить стекло, но потом пара заметила, что недалеко работают заключённые под присмотром полицейских. Тогда родители обратились к стражам порядка, рассказали о проблеме и попросили разрешения использовать навыки зеков в мирных целях. Охранники дали согласие, профессионалы вступили в дело. Дверь машины они разблокировали за несколько минут, не повредив машину.