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Число жертв ДТП в Забайкалье выросло до пяти человек 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Число жертв ДТП с участием легковушки и грузовика в Забайкальском крае увеличилось до пяти человек, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
Ранее сообщалось, что в среду на 775-м километре федеральной автодороги Р-258 "Чита — Иркутск" водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, на запрещенном участке дороги выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовой автомашиной Scania. В результате ДТП на месте аварии погибла 32-летняя водитель иномарки, жительница Бурятии, 30-летняя пассажирка и двое детей.
"Супруг водителя был доставлен в медицинское учреждение, где при оказании помощи скончался. Водитель грузовой автомашины не пострадал", — говорится в сообщении.
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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ДТП , Toyota , Toyota Camry , МВД , РИА Новости
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