В Москве автобус и маршрутка попали в ДТП

Фото: © vk.com

В пятницу, 22 февраля, в Москве произошла авария с участием автобуса и маршрутного такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ГИБДД. Маршрутка и автобус столкнулись у дома номер 19Б на улице Красный Казанец. В ГИБДД заявили о пятерых пострадавших, получивших ссадины и ушибы. При этом источник ТАСС в медицинских кругах заявил о шести людях, получивших травмы: пятерых госпитализировали, а одного отпустили домой после осмотра. Агентство «Москва» уточняет со ссылкой на источник в правоохранительных органах , что среди пострадавших оказался водитель маршрутки. В автобусе не было пассажиров, а его водитель травм не получил. Причина аварии пока неизвестна.