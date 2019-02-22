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В Москве автобус и маршрутка попали в ДТП 

Рамблер + ещё 15 3 часа назад
Фото: © vk.com
В пятницу, 22 февраля, в Москве произошла авария с участием автобуса и маршрутного такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Маршрутка и автобус столкнулись у дома номер 19Б на улице Красный Казанец. В ГИБДД заявили о пятерых пострадавших, получивших ссадины и ушибы.
При этом источник ТАСС в медицинских кругах заявил о шести людях, получивших травмы: пятерых госпитализировали, а одного отпустили домой после осмотра.
Агентство «Москва» уточняет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что среди пострадавших оказался водитель маршрутки. В автобусе не было пассажиров, а его водитель травм не получил.
Причина аварии пока неизвестна.
ДТП , ГИБДД , МВД , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС
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