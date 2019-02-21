Грузовик протаранил легковушку на Крымском мосту

ДТП произошло сегодня утром: грузовик немецкого бренда МАН врезался в стоявший на проезжей части легковой автомобиль « Чери Амулет». В результате столкновения два человека получили травмы. ДТП не привело к ограничению движения по Крымскому мосту.

«Жуть», — прокомментировал аварию один из пользователей твиттера, предупредив к тому же, что теперь «свидомые», как называют украинских националистов, «начнут смаковать».

На Крымском мосту авария — столкнулись грузовик и легковушка. Двое пострадавших. Жуть. Ну все, теперь свидомые начнут смаковать.. https://t.co/tCMxP7pw8n— Константин Симонов (@ich_Mitra) 21 февраля 2019 г.

В понедельник другой автомобиль «Чери Амулет» поучаствовал в ДТП в Симферополе. Водитель либо этой машины, либо автомобиля « Опель » не пропустил другого на перекрестке улиц Чехова и Красноармейская, который местные жители называют «заколдованным» из-за обилия аварий в этом месте.

В результате столкновения «Опель» покинул пределы проезжей части и сбил дорожный знак на тротуаре. Пострадал ли кто-либо в этом ДТП, не сообщалось.