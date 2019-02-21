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Грузовик протаранил легковушку на Крымском мосту 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Грузовой автомобиль протаранил легковой на Крымском мосту, рассказали РИА Новости в пресс-службе местного управления Министерства чрезвычайных ситуаций.
ДТП произошло сегодня утром: грузовик немецкого бренда МАН врезался в стоявший на проезжей части легковой автомобиль «Чери Амулет». В результате столкновения два человека получили травмы. ДТП не привело к ограничению движения по Крымскому мосту.
«Жуть», — прокомментировал аварию один из пользователей твиттера, предупредив к тому же, что теперь «свидомые», как называют украинских националистов, «начнут смаковать».
В понедельник другой автомобиль «Чери Амулет» поучаствовал в ДТП в Симферополе. Водитель либо этой машины, либо автомобиля «Опель» не пропустил другого на перекрестке улиц Чехова и Красноармейская, который местные жители называют «заколдованным» из-за обилия аварий в этом месте.
В результате столкновения «Опель» покинул пределы проезжей части и сбил дорожный знак на тротуаре. Пострадал ли кто-либо в этом ДТП, не сообщалось.
Комментарии87
ДТП , Видео , Chery , Opel , МЧС , РИА Новости
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