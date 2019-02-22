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В Москве один человек погиб в ДТП 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легковушка столкнулась с препятствием на востоке Москвы, водитель погиб, пассажир — в тяжелом состоянии, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Там отметили, что ДТП произошло в районе дома 16 на Открытом шоссе, автомобиль столкнулся с препятствием.
"Водитель автомобиль Nissan скончался на месте, пассажир получил тяжелые травмы", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают следственные группы, выясняют причины ДТП.
"Вероятно, водитель не справился с управлением", — предположили в ведомстве.
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ДТП , Nissan , ГИБДД , РИА Новости
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