В Москве один человек погиб в ДТП

Легковушка столкнулась с препятствием на востоке Москвы, водитель погиб, пассажир — в тяжелом состоянии, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции Там отметили, что ДТП произошло в районе дома 16 на Открытом шоссе, автомобиль столкнулся с препятствием. "Водитель автомобиль Nissan скончался на месте, пассажир получил тяжелые травмы", — рассказал собеседник агентства. По его словам, на месте работают следственные группы, выясняют причины ДТП. "Вероятно, водитель не справился с управлением", — предположили в ведомстве.