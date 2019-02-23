Росстат выяснил, от чего чаще всего россияне умирали в 2018 году

В 2018 году в России число умерших превысило число родившихся на 13,7%. Соответствующую статистику за 2018 году опубликовал Росстат . В 26 регионах страны это превышение составило 1,5–1,9 раза, сообщают социологи.

В 2018 году чаще всего россияне умирали от болезней системы кровообращения (46,3% умерших). Из-за новообразований (онкологии) скончалось 15,9% жителей России. От болезней органов пищеварения умерло 93 000 человек, от болезней органов дыхания — 59 800 человек, а от инфекционных и паразитарных болезней — 31 800 тысяч человек.

В ДТП погиб 1% населения (это 18 800 человек), от отравления алкоголем скончалось 5600 человек, самоубийства совершили 17 900 россиян, а количество скончавшихся от убийств составило 7600 человек.

Всего в 2018 году умерло 1 млн 818 тыс. человек. Это на 6,6% меньше, чем в 2017-м. Показатель младенческой смертности снизился на 7,3%.

В России уровень смертности от заболеваний желудка и других органов пищеварения в 2017 году вырос на 28,1% по сравнению с 2012-м. Наиболее распространёнными причинами смерти детей и подростков в России стали несчастные случаи.