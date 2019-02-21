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Мужчины станцевали лезгинку среди потока машин в Астрахани 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Двое молодых людей прямо посередине проезжей части в Астрахани решили станцевать.
В центре Астрахани посреди оживленной дороги двое мужчин станцевали лезгинку, теперь их разыскивает полиция. Об этом сообщает портал Пункт А.
Ранее с Сети появилось видео с участием двух молодых людей. Они станцевали среди потока машин на улице Адмиралтейская. Полиции и местным жителям их затея не понравилась.
«В пяти минутах ходьбы набережная с пешеходной зоной. Вот там танцуйте: лезгинку, твист, мазурку, хоть ламбаду с самбой! На проезжей части, конечно, этого делать не стоит», — написал один из пользователей Сети.
В пресс-службе регионального УМВД заявили, что в их действиях усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом ПДД).
Мужчины находились на дороге без цели пересечь ее. Теперь им грозит штраф в размере 500 рублей.
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