Мужчины станцевали лезгинку среди потока машин в Астрахани

Двое молодых людей прямо посередине проезжей части в Астрахани решили станцевать.

В центре Астрахани посреди оживленной дороги двое мужчин станцевали лезгинку, теперь их разыскивает полиция. Об этом сообщает портал Пункт А.

Ранее с Сети появилось видео с участием двух молодых людей. Они станцевали среди потока машин на улице Адмиралтейская. Полиции и местным жителям их затея не понравилась.

«В пяти минутах ходьбы набережная с пешеходной зоной. Вот там танцуйте: лезгинку, твист, мазурку, хоть ламбаду с самбой! На проезжей части, конечно, этого делать не стоит», — написал один из пользователей Сети.

В пресс-службе регионального УМВД заявили, что в их действиях усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом ПДД).

Мужчины находились на дороге без цели пересечь ее. Теперь им грозит штраф в размере 500 рублей.