Автоледи на тест-драйве разнесла витрину салона 

Индианка, жительница города Манди (штат Химачал-Прадеш), отправилась в автосалон, чтобы присмотреть автомобиль. Сотрудники предложили женщине протестировать машину марки Hyundai. Дама уселась за руль и вознамерилась выехать из салона. Однако опыт автоледи не позволил ей сделать это аккуратно: машина буквально вылетела из помещения, разбив огромную стеклянную витрину. На улице Hyundai повредил две припаркованные поблизости легковые машины. К счастью, среди людей пострадавших не было, а вот автосалон и автолюбители, чьи машины получили повреждения, настаивают на выплате ущерба в 500 000 рупий. Это примерно половина стоимости авто, которое дама намеревалась приобрести.