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Водитель Tesla выжил в столкновении на скорости 150 км/ч 

Рамблер 4 часа назад
В сети появилась запись новостного сюжета канала Kpix5 CBS, рассказывающего о ДТП с электромобилем Тесла. Машина врезалась в дерево на скорости 150 километров в час, водитель отделался лёгким испугом.
Инцидент произошёл в Сан-Франциско в 7 часов утра на городской улице. По невыясненным пока причинам, водитель потерял управление, и машина на скорости в 150 км/ч врезалась в дерево на обочине и загорелась. Автопроизводитель, не раз заявлявший об электромобиле как об одном из самых безопасных транспортных средств, сразу выступил с заявлением.
«Столкновение на высокой скорости может привести к пожару в любом транспортном средстве, а не только в электромобиле», — заявили в компании Tesla.
В результате столкновения электромобиль превратился в груду искорёженного металла. К удивлению специалистов экстренных служб водитель, который является работником компании Tesla, серьёзных повреждений не получил. Позже отсутствие травм подтвердили медики госпиталя, куда мужчину доставили по требованию полицейских.
В настоящее время правоохранители совместно с сотрудниками компании ведут расследование обстоятельств происшествия.
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ДТП , Видео , Tesla
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