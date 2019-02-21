Автобус с пассажирами влетел в фуру в Москве

Автобус врезался в фуру в Новой Москве

Пассажирский автобус врезался в фуру в Новой Москве, сообщает телеграм-канал «Мэш».

ДТП произошло в новомосковском поселке Курилово, который входит в состав поселения Щаповское. По информации канала, в результате аварии никто не погиб, однако пострадали по меньшей мере пять человек. Характер и степень тяжести их травм не уточняется.

На снимке с места происшествия, который опубликовал «Мэш», видно, что автобус врезался в левую заднюю часть фуры правой передней.

Накануне Министерство транспорта России представило для публичного обсуждения проект постановления правительства, в случае принятия которого правила дорожного движения пополнятся разделом «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха».

Раздел будет содержать запрет водителям автобусов и грузовиков массой 3,5 тонны находиться за рулем более девяти часов в сутки. Эта мера, считают в Минтрансе, снизит число ДТП по причине усталости водителей.