Автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве

Пассажирский автобус врезался в грузовик в Новой Москве, в результате чего пострадали три человека.

По меньшей мере три человека пострадали в аварии на Варшавском шоссе в Новой Москве с автобусом и грузовиком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась в районе поселка Курилово в ТиНАО. По неустановленным причинам автобус врезался в грузовой автомобиль.

«На Варшавском шоссе в ТиНАО столкнулись рейсовый автобус МЦ1 и грузовик. В результате пострадали, по предварительным данным, три человека», — говорится в сообщении ведомства.