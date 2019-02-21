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Автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве 

ТК «Звезда» + ещё 3 4 часа назад
Пассажирский автобус врезался в грузовик в Новой Москве, в результате чего пострадали три человека.
По меньшей мере три человека пострадали в аварии на Варшавском шоссе в Новой Москве с автобусом и грузовиком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Авария случилась в районе поселка Курилово в ТиНАО. По неустановленным причинам автобус врезался в грузовой автомобиль.
«На Варшавском шоссе в ТиНАО столкнулись рейсовый автобус МЦ1 и грузовик. В результате пострадали, по предварительным данным, три человека», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя обстоятельства ДТП.
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