В резиденцию Путина врезался автобус 

В ворота резиденции президента России Владимира Путина Майендорф в подмосковном поселке Барвиха врезался рейсовый автобус, сообщает «Московский комсомолец».
Авария произошла в 5:30 утра в четверг, за рулем автобуса, следовавшего по маршруту №541, находился 23-летний уроженец Чеченской республики.
mk.ru
По его словам, у автобуса на полном ходу отказали тормоза, и он принял решение направить его в ворота КПП. После столкновения к автобусу выбежала военизированная охрана. Объяснения водителя показались охранникам убедительными, после написания объяснительной записки с показаниями его отпустили.
У КПП президентской резиденции повреждена внешняя отделка фасада, ворота и запирающий механизм. У автобуса треснуло лобовое стекло и есть незначительные повреждения корпуса. Сотрудники ДПС оформили протокол за несоответствие скорости условиям движения.