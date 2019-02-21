В резиденцию Путина врезался автобус

Авария произошла в 5:30 утра в четверг, за рулем автобуса, следовавшего по маршруту №541, находился 23-летний уроженец Чеченской республики.

mk.ru

По его словам, у автобуса на полном ходу отказали тормоза, и он принял решение направить его в ворота КПП. После столкновения к автобусу выбежала военизированная охрана. Объяснения водителя показались охранникам убедительными, после написания объяснительной записки с показаниями его отпустили.