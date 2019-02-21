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В резиденцию Путина врезался автобус 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
В ворота резиденции президента России Владимира Путина Майендорф в подмосковном поселке Барвиха врезался рейсовый автобус, сообщает «Московский комсомолец».
Авария произошла в 5:30 утра в четверг, за рулем автобуса, следовавшего по маршруту №541, находился 23-летний уроженец Чеченской республики.
mk.ru
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По его словам, у автобуса на полном ходу отказали тормоза, и он принял решение направить его в ворота КПП. После столкновения к автобусу выбежала военизированная охрана. Объяснения водителя показались охранникам убедительными, после написания объяснительной записки с показаниями его отпустили.
У КПП президентской резиденции повреждена внешняя отделка фасада, ворота и запирающий механизм. У автобуса треснуло лобовое стекло и есть незначительные повреждения корпуса. Сотрудники ДПС оформили протокол за несоответствие скорости условиям движения.
Комментарии171
ДТП , ВЛАДИМИР ПУТИН , ГИБДД , Московский комсомолец
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