Лишенная водительских прав Мара Багдасарян продолжает нарушать правила дорожного движения и получает штрафы. Соответствующие данные опубликованы в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
М. Багдасарян выписан штраф в 2,5 тыс. руб. за неоплаченную парковку, правонарушение было совершено 8 сентября 2018 г. на ул. Неглинная. Согласно данным ФССП, исполнительное производство по задолженности возбуждено 28 января 2019 г.
В 2017 г. Савеловский суд по требованию столичной прокуратуры лишил М. Багдасарян водительских прав, однако злостная нарушительница правил дорожного движения продолжала управлять автомобилем, за что ее неоднократно штрафовали инспекторы.
М. Багдасарян выступала свидетелем по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова в мае 2016 г. В рамках этого дела за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) ей был назначен административный арест на 10 суток. После инцидента М. Багдасарян неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения.