Лишенная прав М. Багдасарян не оплатила штраф за парковку

Лишенная водительских прав Мара Багдасарян продолжает нарушать правила дорожного движения и получает штрафы. Соответствующие данные опубликованы в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

М. Багдасарян выписан штраф в 2,5 тыс. руб. за неоплаченную парковку, правонарушение было совершено 8 сентября 2018 г. на ул. Неглинная. Согласно данным ФССП, исполнительное производство по задолженности возбуждено 28 января 2019 г.

В 2017 г. Савеловский суд по требованию столичной прокуратуры лишил М. Багдасарян водительских прав, однако злостная нарушительница правил дорожного движения продолжала управлять автомобилем, за что ее неоднократно штрафовали инспекторы.