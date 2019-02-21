Звезда «Голоса» может избежать наказания за смертельное ДТП

Родные таксиста, погибшего на Ленинградском шоссе Москвы в ДТП с участием звезды шоу «Голос» Юлии Райнер, боятся, что артистка сможет уйти от ответственности.

Родные таксиста, погибшего в страшном ДТП с участием звезды песенного шоу «Голос» Юлии Райнер, опасаются, что певица сможет уйти от ответственности.

«Кто нам ребенка вернет? Кто мне сына вернет? Вот до 26 лет дожить… Мальчик…» — сказала сквозь слезы мать погибшего Майя в комментарии телеграм-каналу Mash.

В свою очередь отец таксиста Вячеслав поведал, что у погибшего остался 12-летний сын от первого брака.

Источник также подчеркнул, что 35-летняя Райнер является «любительницей погонять» — якобы всего за два месяца на ее счету более 100 штрафов за различные виды нарушений.

Смертельное ДТП, напомним, произошло на предыдущей неделе на Ленинградском шоссе Москвы. Согласно управлению столичной ГИБДД , Райнер совершила наезд на водителя такси, когда мужчина вышел из своего автомобиля с целью устранить возникшую неисправность. Не заметив водителя, Юлия сбила его насмерть — от полученных травм таксист скончался прямо на месте происшествия.

«Около 18.00 мск девушка ехала на автомобиле BMW по Ленинградскому шоссе. Там же — в районе дома №134 — остановил машину таксист, вышел, чтобы осмотреть авто. Предположительно, была техническая неисправность. Водитель BMW, по предварительным данным, не заметила мужчину и сбила», — пояснили в инспекции.

Уже после совершения наезда на таксиста Райнер попыталась скрыться с места происшествия, не сообщив никому о том, что произошло. Прибывшие по указанному адресу сотрудники служб правопорядка проверили камеры видеонаблюдения, после чего объявили план «Перехват». Благодаря записям автомобиль Юлии удалось найти по номерам в течение часа.

По информации прессы, на машине звезды «Голоса» были видны характерные для такого типа столкновений повреждения. При задержании певица якобы плакала, однако отрицать содеянное не стала. Женщина также заявила, что не поняла, был ли таксист жив сразу после столкновения, и не решилась вызвать «скорую».

Немногим позднее в СМИ появились сообщения, что Райнер была отпущена под подписку о невыезде. Об этом ТАСС поведал источник в правоохранительных органах

«Райнер допрошена и отпущена под подписку о невыезде», — заявил осведомитель.

В свою очередь сайт kp.ru сообщил, что женщине за смертельное ДТП может грозить до пяти лет лишения свободы.

«За оставление места ДТП по решению суда она была лишена водительского удостоверения. Кроме того, возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Родители сбитого насмерть таксиста при этом узнали о трагедии лишь спустя сутки после случившегося от корреспондентов телеканала «РЕН ТВ» , приехавших домой к близким мужчины, чтобы сделать сюжет. По некоторой информации, отец погибшего ранее перенес инсульт. Узнав о смерти сына, он начал звонить в морг, а с матерью таксиста случилась истерика.

Родители среди прочего рассказали, что сбитый насмерть мужчина работал водителем в нескольких фирмах, одновременно подрабатывая в такси.

Райнер занимается музыкой и вокалом с 14 лет. Артистка окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности «международный бизнес и деловое администрирование». В 2015 году она приняла участие в съемках четвертого сезона шоу «Голос», не сумев преодолеть «слепые прослушивания». Один из наставников передачи Александр Градский объяснил то решение жюри усталостью.