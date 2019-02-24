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В центре Петербурга внедорожник сбил группу пешеходов на тротуаре 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 23 минуты назад
Фото: Global Look Press
На Невском проспекте Санкт-Петербурга автомобиль BMW Х6 совершил выезд на тротуар, сбив группу пешеходов, двое из которых погибли на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в центре Санкт-Петербурга, у здания бизнес-центра «Невский Плаза», недалеко от станции метро «Маяковская», передает ТАСС.
«По предварительной информации 24 февраля 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, мужчина 1989 года рождения, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов», — сообщили в региональном главке.
В результате ДТП двое мужчин погибли на месте от полученных травм, трем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По факту произошедшего проводится проверка. Личности пострадавших устанавливаются.
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ДТП , BMW , ИТАР-ТАСС
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